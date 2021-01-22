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Доценту из Полоцкого университета после 15 суток ареста дали еще столько же

22.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Якубов проведет под арестом целый месяц.


Виктор Якубов / Фото из соцсетей

Как пишет TUT.by, мужчину дважды осудили на 15 суток, оба раза — по "народной" статье 23.34.

Первый раз Якубова задержали 20 декабря после детского праздника возле елки в Новополоцке. Его обвинили в участии в цепи солидарности, которая прошла в тот день в городе.

"Виктор не был в той цепи солидарности, он даже не знал об этой акции. Мы с детьми — а у нас их двое, четырех и семи лет, — были на празднике возле елки. Оттуда Виктора и забрали в милицию", — рассказывает его жена Юлия Якубова.

Трое суток преподаватель отбыл в Центре изоляции правонарушителей, 23 декабря суд направил дело на доработку. И 5 января судья Зинаида Балаболова присудила Якубову 15 суток ареста. С учетом того, что трое суток он уже отбыл, осталось 12.

Однако 18 января Якубов на свободу не вышел. По словам жены, на него составили новый протокол — за шествие в Новополоцке 5 декабря. "Я видела видео с этой акции. На нем тусклые силуэты людей, и участие в шествии можно приписать кому угодно. Суд состоялся 20 января, и та же судья Зинаида Балаболова дала Виктору снова 15 суток. Один из милиционеров как будто узнал среди участников шествия моего мужа — по походке и очкам", — говорит Юлия.

Кстати, саму Юлию Якубову будут судить 25 января — ее обвиняют в участии в том самом шествии, которое состоялось в Новополоцке 5 декабря. По ее словам, на скриншоте с видео милиционеры обвели одну из тусклых фигур и подписали "Якубова".
 
 
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Доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Якубов проведет под арестом целый месяц.
 
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