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Без отопления: в Московском районе Минска произошла авария на теплосетях
22.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Московском районе Минска в некоторых домах нет горячей воды и отопления из-за аварии на теплосетях, сообщает «МИР 24».
Сейчас ремонтные бригады пытаются оперативно устранить повреждения на тепломагистрали, сообщает Telegram-канал «Белэнерго». Из-за аварии изменится работа школ – занятия переносятся с пятницы на субботу. А в детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Родителей просят одевать детей потеплее, а по возможности оставить дома.
Несколько дней назад
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Из-за аварии изменится работа некоторых школ – занятия будут перенесены. В детских садах организуют группы с горячим питанием.
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