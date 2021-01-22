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Без отопления: в Московском районе Минска произошла авария на теплосетях

22.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Московском районе Минска в некоторых домах нет горячей воды и отопления из-за аварии на теплосетях, сообщает «МИР 24».

Сейчас ремонтные бригады пытаются оперативно устранить повреждения на тепломагистрали, сообщает Telegram-канал «Белэнерго». Из-за аварии изменится работа школ – занятия переносятся с пятницы на субботу. А в детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Родителей просят одевать детей потеплее, а по возможности оставить дома.

Несколько дней назад в Минске бушевали морозы до -25 и снегопады.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за аварии изменится работа некоторых школ – занятия будут перенесены. В детских садах организуют группы с горячим питанием.
 
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