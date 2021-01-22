Источник материала: Хартия'97

Платежи без автомобиля, собственника и справедливости: новые «сюрпризы» транспортного налога 22.01.2021, 10:11

У белорусских водителей возникает все больше вопросов к нововведению.

В новой части вопросов и ответов по транспортному налогу издание abw.by рассказывает, что делать тем, кто остался без работы, ушел в армию или продал машину без переоформления, а автомобиль затем уехал на штрафстоянку. И затрагивает вопрос справедливости – куда же без него?

"В прессе читал, что владельца автомобиля могут освободить от уплаты транспортного налога, если у него в жизни сложились трудные обстоятельства. Я не работаю уже почти полгода в силу закрытия бизнеса работодателя из-за пандемии COVID-19, зарплату не получаю. Как мне не платить налог на автомобиль и куда для этого нужно обратиться?"

Статьей 307-3 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее НК РБ) предусмотрено, что местные "cоветы депутатов" или по их поручению исполнительные и распорядительные органы (местные исполкомы) могут полностью или частично освободить от уплаты транспортного налога лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация, как следует из п.2.28 ст.13 НК РБ, – это "объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физического лица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся у него возможностей, и влекущее неисполнение налогового обязательства".

Отсутствие работы вряд ли могут признать трудной жизненной ситуацией, поскольку человек может это обстоятельство преодолеть, устроившись на работу. А вот если болен, например, кто-то из близких и ему требуется постоянный уход, то это могут посчитать трудным жизненным обстоятельством, поскольку физическое лицо не может осуществлять трудовую деятельность по причине необходимости постоянного ухода за больным. За получением льготы необходимо обращаться в местный исполком с заявлением и указанием причин.

Что будет с «вешалками"?

"Мой знакомый занимается пригоном автомобилей из Европы и еще в 2018 году попросил меня оформить на себя два автомобиля. Где сейчас этот человек, я не знаю, он переехал куда-то, но автомобили на мне так и "висят". Получается, что на эти автомобили начислят налог, если я все правильно понимаю? Мне что, придется его платить?"

Придется, если не решите со своим знакомым вопросы переоформления автомобилей. Транспортный налог платится за машины, зарегистрированные в ГАИ (ст.307-2 НК РБ). Время для этого – до 1 июля 2021 года. Если удастся разрешить ситуацию до этой даты, то налог не насчитают.

Ушел в армию, а что с налогом?

"Хозяин автомобиля проходит срочную службу, в связи с чем не принимает участия в экономической сфере и налогообложении страны. Должен ли он платить данный налог?"

Должен. Служба в армии не освобождает от уплаты транспортного налога, такой категории льготников, как "военнослужащий", не предусмотрено.

Хозяин умер, машина стоит – кому платить?

"Мой отец умер три года назад, от него остался автомобиль 2008 года выпуска. Машина так и стоит во дворе частного дома, на ней никто не ездит. Кому платить транспортный налог, ведь по факту автомобиль есть?"

Этот вопрос чрезвычайно сложный, в каждом конкретном случае его нужно рассматривать отдельно с применением норм гражданского, налогового и наследственного права.

По общим правилам в силу ст.47 НК РБ налоговое обязательство умершего лица исполняется его наследниками, которым досталось имущество. При этом пени по просрочке платежей не предусмотрено.

Поэтому при возникновении таких вопросов важно определить, кто является наследниками и какой очереди наследства, кто вступил в наследство и кто отказался, в каких долях унаследовано имущество, когда и как это было оформлено и прочее.

При отсутствии наследника (наследников) или при отказе от принятия наследства сумма задолженности по налогу умершего лица признается безнадежным долгом и подлежит списанию.

Кто вернет деньги за пошлину?

"Есть ВАЗ 1990 года выпуска. Прошел в ноябре 2020 года техосмотр и оплатил пошлину 162 рубля. Допуском я "пользовался", по сути, два месяца. Кто и как мне вернет "неиспользованные" деньги? Ответ "никто не вернет", как мне ответили на звонок в налоговую инспекцию, – это не ответ, тем более если власти позиционируют налог как "справедливую форму компенсации за пользование дорогами". Почему, если кто-то не проходил ТО и не оплачивал пошлину, теперь пользуется преимуществом перед теми, кто пошлину оплатил?"

Дело в том, что госпошлина – это обязательный платеж, взимаемый как условие осуществления юридически значимых действий. Проще говоря, вы попросили государство выдать вам разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – вам выдали, то есть госорганы совершили юридически значимое действие, за это вы уплатили пошлину.

Налог – это обязательный платеж в бюджет. Это обязательство, возникающее уже по факту наличия в собственности автомобиля. В вашем случае автомобиль в 2021-м и последующие годы под налог не попадает, но госпошлину уже никто не вернет, поскольку разрешение на допуск к участию в дорожном движении получено.

Машина на штрафстоянке, хозяин другой – платить все равно собственнику?

"В 2016 году продал автомобиль своему знакомому без регистрации в ГАИ. В 2019-м он попался пьяным за рулем, машину поместили на штрафстоянку под арест. До сих пор оттуда автомобиль не забрали, как я узнал совсем недавно, так как он не уплатил штраф – денег нет. Что будет с начислением налога? Собственник же, получается, я".

Еще раз напомним: платят налог те, за кем зарегистрированы машины в ГАИ (ст.307-1, ст.307-2 НК РБ). Поэтому собственники автомобиля получат извещения об уплате налога. Нахождение автомобиля на штрафстоянке от таких "трат" не спасет.

Вопрос в другом: как ГАИ наложила арест на автомобиль, собственником которого водитель-нарушитель не является? Это незаконно, подобные случаи Автобизнес уже разбирал.

Где справедливость?

"Если честно, это какое-то безобразие, этот транспортный налог. Вот, например, у моего соседа, проживающего в центре Минска, два автомобиля – "Москвич-412" и ВАЗ-2101, которые под транспортный налог не попадают. Автомобили сосед содержит в хорошем состоянии, назвать их автохламом в силу их "возраста" никак нельзя. Пользуется он и его семья автомобилями регулярно. Только вот почему я должен платить налог за машину 2010 г.в., а он аж с двумя автомобилями – нет. Как так, ведь дороги мы эксплуатируем оба? Где справедливость, где логика?"

К сожалению, законодатель, предусмотрев льготу для машин до 1991 г.в., не разъяснил, на чем основывался, – возможно, сделает это позже. При этом 16 ноября 2020 года А.Лукашенко на совещании, посвященном совершенствованию взимания платы за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, напомнил, что "цель взимания государственной пошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению – привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания".

Речь шла обо всех пользователях дорог, но при введении транспортного налога платить его почему-то должны те, на ком просто зарегистрирован автомобиль, хотя по факту они не ездят. Зато те, у кого есть старые машины, как в случае, о котором говорит наш читатель, почему-то платить не должны. Странно, ведь такие автовладельцы эксплуатируют дорожное покрытие наравне с остальными, но в содержании дорог, выходит, не участвуют. Так что справедливость и логика здесь действительно под вопросом.

Вместе с тем и ГАИ, и иные заинтересованные госорганы работают над тем, чтобы упростить порядок снятия автомобилей с учета в связи с введением транспортного налога. Для этого, напомним, Совмину отвели два месяца. Что делать собственникам автомобилей, которые сгнили, утонули, сгорели или прочим образом "ушли из жизни", убыли в неизвестном направлении, находятся во владении неизвестных лиц, пока не понятно. Посмотрим, что в итоге предложат белорусам.

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