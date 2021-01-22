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Немецкие экологи надолго затормозили «Северный поток - 2»

22.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Немецкие экологи надолго затормозили «Северный поток - 2»

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  • 22.01.2021, 9:53
Немецкие экологи надолго затормозили «Северный поток - 2»
Фото: angi.ru

Общественные организации Германии получили исключительные возможности по блокировке проекта.

Вмешательство немецких экологических организаций, которые опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство газопровода "Северный поток - 2", может затормозить его укладку на неопределенное время. "От нас это не зависит", - заявила глава ведомства Карин Камман-Клиппштайн (Karin Kammann-Klippstein), сообщает dw.com.

Причина задержки заключается в том, что, подав апелляцию на выдачу разрешения, природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) еще не предоставили необходимого для этого обоснования. Конкретный срок подачи этого обоснования, по словам Камман-Клиппштайн, не установлен, к тому же в случае отрицательного решения BSH экологи могут обжаловать и его.

На вопрос, может ли процесс затянуться до следующего года, глава федерального агентства ответила: "Да, это может продлиться некоторое время".

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии выдало разрешение на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в германских водах 15 января; прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая. Однако после подачи апелляции DUH и NABU действие этого разрешения было временно приостановлено.

Строительство "Северного потока - 2" было возобновлено в декабре

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Строительство "Северного потока- 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В частности, Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

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Общественные организации Германии получили исключительные возможности по блокировке проекта.
 
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