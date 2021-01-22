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Партизаны Серебрянки вышли на яркую акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Серебрянки вышли на яркую акцию протеста
Минчане показали пример борьбы соседям.
Партизаны столичной Серебрянки на марше вчера вечером обратились к соседям из России, а также напомнили про политзаключенного Игоря Лосика.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане показали пример борьбы соседям.
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