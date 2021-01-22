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Ольга Бузова объявила о расставании с Давой
Источник материала: Tut.by
Телеведущая и певица Ольга Бузова
«Нас больше нет. Я свободная девушка», — отметила она. Бузова пояснила, что вынуждена написать эту публикацию, «чтобы не было лишних вопросов».
Она обратилась к поклонникам с мольбой не задавать вопросов о блогере, с которым все это время встречалась. «Человек творит страшные и непонятные для меня вещи», — добавила ведущая, говоря о возлюбленном. Также она подчеркнула, что благодарна ему за мгновенья счастья.
«Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Бузова. Она заключила, что если посты о Даве появятся в комментариях, то ведущая будет их блокировать.
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