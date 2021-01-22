ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой

22.01.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила в своем Instagram, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», — отметила она. Бузова пояснила, что вынуждена написать эту публикацию, «чтобы не было лишних вопросов».

Она обратилась к поклонникам с мольбой не задавать вопросов о блогере, с которым все это время встречалась. «Человек творит страшные и непонятные для меня вещи», — добавила ведущая, говоря о возлюбленном. Также она подчеркнула, что благодарна ему за мгновенья счастья.

«Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Бузова. Она заключила, что если посты о Даве появятся в комментариях, то ведущая будет их блокировать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я теперь свободная девушка».
 
Новости дня
Новости разные
 
Без отопления: в Московском районе Минска произошла авария на теплосетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by