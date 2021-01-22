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Кто трижды переносил свадьбу, а кто обручился весной? Проверьте, как вы знаете белорусских биатлонистов
Источник материала: Tut.by
Уже третий сезон как сборная Беларуси по биатлону старается показывать результат стараниями обновленной команды без главных звезд последних лет — Домрачевой и Скардино. Как хорошо вы успели узнать спортсменов, сражающихся сегодня за пьедестал с мировыми топами? Простой тест всё покажет.
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Кто трижды переносил свадьбу, а кто обручился весной? Проверьте, как вы знаете белорусских биатлонистов
Как хорошо вы успели узнать спортсменов, сражающихся сегодня за пьедестал с мировыми топами? Простой тест всё покажет.
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