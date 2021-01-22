Официально: Honor V40 будет продаваться от 550 долларов. Ждем сервисы Google?

Источник материала: Tut.by

Отделившаяся и теперь независимая Honor представила новый флагманский смартфон под названием V40. Об этом сообщает FoneArena .





Пока устройство представили для рынка Китая, в международную продажу чуть позже аппарат может поступить как Honor View 40. Предполагается, что такая международная версия получит все сервисы Google, которыми в компании ранее не могли пользоваться из-за санкций со стороны США. Впрочем, официального подтверждения или опровержения этой информации от самой Honor пока нет.

«Железно» китайская и международные версии окажутся одинаковы. Так, в активе устройства экран на 6,72 дюйма с OLED-матрицей на 120 Гц и разрешением Full HD+, встроенный в панель сканер отпечатков пальцев, процессор MediaTek Dimensity 1000+ (7-нм техпроцесс), 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ постоянного хранилища. Батарейка — на 4000 мАч, есть поддержка 66-ваттной проводной зарядки, а также 50-ваттной беспроводной. Кроме того, смартфон может работать в 5G-сетях.





Основная камера на задней стороне девайса включает фотомодули на 50 Мп (датчик Sony IMX766), 8 Мп («ширик», f/2.4) и 2 Мп (макро). Есть также лазерный автофокус. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

В Китае Honor V40 будет продаваться по цене от 556 долларов, модель с увеличенным объемом памяти оценили в 618 долларов.