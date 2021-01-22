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Палеонтологи впервые реконструировали клоаку динозавров

22.01.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внутри окаменелости небольшого древнего ящера — пситтакозавра — палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся отпечатки клоаки. Реконструкция показала, что по строению клоаки динозавры были очень похожи на современных крокодилов, пишут ученые в статье для научного журнала Current Biology. Об этом рассказывает ТАСС.


Фото: wikipedia

Палеонтологи давно спорят о том, как были устроены разные ткани в организме динозавров. Подтвердить теоретические аргументы практическими доказательствами удается очень редко, поскольку отпечатки внутренних органов и мягких тканей сохраняются очень редко. Якоб Винтер и его коллеги случайно нашли очень редкий образец подобной окаменелости, работая в запасниках Зенкенбергского музея (Германия).

Внимание ученых привлекло темное пятно в нижней части отпечатков тела пситтакозавра — небольшого травоядного ящера из семейства цератопсид. Исследователи предположили, что это след клоаки — расширенной конечной части задней кишки, куда у некоторых современных позвоночных выводятся выделительные и половые протоки.

Чтобы доказать эту гипотезу, палеонтологи изучили, как выглядит клоака у современных сухопутных животных. Оказалось, что больше всего клоака динозавров была похожа на аналогичный орган крокодилов и других крупных современных рептилий. Интересно, что, в отличие от динозавров, клоака у современных рептилий и земноводных окрашена гораздо сдержаннее.

Винтер и его коллеги предполагают, что яркая окраска клоаки была нужна динозаврам для решения разных социальных задач. В пользу этого, в частности, говорят схожие формы поведения бабуинов и некоторых птиц, нижняя половина туловища которых тоже ярко окрашена.

 
 
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Из-за необычно яркой окраски этого органа ученые предположили, что пситтакозавры вели себя подобно бабуинам.
 
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