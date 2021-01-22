Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка живет буквально "на чемоданах": наследница и ее семья решили переехать из Вашингтона.

Последние годы Иванка считалась правой рукой 45-го президента и, по совместительству, своего отца. Но по истечению срока его службы решила поставить на паузу свою карьеру и покинуть насиженное место. Недавно папарацци застали рабочих, которые выносили мебель из дома Трамп в Вашингтоне.

Теперь стало известно, что Иванка действительно переезжает: семья дочери экс-президента обоснуется в одном из самых солнечных мест США - Флориде.

Кушнер и Трамп приобрели земельный участок на закрытом острове Индиана-Крик, расположенном вблизи Майами. Это место также называют "бункером для миллиардеров".

Однако семья осядет там не сразу: Иванка и ее муж на год арендовали роскошные апартаменты в квартирном комплексе на берегу океана. Аренда жилья в "треугольнике" the Arte обойдется им в 40 тысяч долларов ежемесячно. Судя по всему, Иванка сняла это жилье лишь на время ремонта в резиденции в Индиан-Крик, где соседями блондинки станут самые богатые знаменитости: миллиардер Джеф Соффер, модель Адриана Лима и другие. Ко всему прочему, будущий дом пары находится недалеко от особняка Дональда Трампа.

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