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Google больше не хочет раздавать интернет через воздушные шары
Источник материала: Onliner
Материнская компания Google приняла решение
Loon родился в тех же лабораториях, что и другие экспериментальные начинания, среди которых беспилотные автомобили. Теперь в Alphabet считают бизнес-идею с интернет-шарами несостоятельной, а затраты высокими: «Дорога к коммерческому применению технологии оказалась длиннее и рискованнее, чем мы надеялись».
Loon позиционировался как проект, с помощью которого можно обеспечить интернет в труднодоступных регионах и развивающихся странах без необходимой для обеспечения связи инфраструктуры. Само собой, для Google это не было альтруистическим порывом души — компания смогла бы заработать на увеличившейся аудитории своих сервисов. Коммерческое применение Loon было
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