Google больше не хочет раздавать интернет через воздушные шары

Источник материала: Onliner

Материнская компания Google приняла решение закрыть проект Loon. В Alphabet считают, что он не оправдал ожиданий и в целом не имеет будущего. Проект был официально анонсирован в 2013 году, хотя работа над ним велась и до этого. В Google не отрицали, что идея кажется сумасшедшей, однако утверждали, что за ней стоит твердая научная основа.

Loon родился в тех же лабораториях, что и другие экспериментальные начинания, среди которых беспилотные автомобили. Теперь в Alphabet считают бизнес-идею с интернет-шарами несостоятельной, а затраты высокими: «Дорога к коммерческому применению технологии оказалась длиннее и рискованнее, чем мы надеялись».

Loon позиционировался как проект, с помощью которого можно обеспечить интернет в труднодоступных регионах и развивающихся странах без необходимой для обеспечения связи инфраструктуры. Само собой, для Google это не было альтруистическим порывом души — компания смогла бы заработать на увеличившейся аудитории своих сервисов. Коммерческое применение Loon было развернуто в Кении и в некоторых других регионах. Но широкого распространения не произошло. А тут еще и Илон Маск со своими спутниками .