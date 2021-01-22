Семья зашла в дом, а там ее поджидало сразу шесть львов (видео)

Источник материала: Onliner

У нас такие ситуации трудно представить, но в Африке местные жители периодически сталкиваются с подобными незваными гостями. Семейная пара, вернувшись в загородный дом, обнаружила у себя на крыльце сразу шесть львов. Те были удивлены не меньше.

Как следует из появившегося в сети ролика, львы, уютно расположившиеся в теньке веранды, сначала просто недовольно рассматривали вторгнувшихся в дом людей. Лишь закрытая хозяевами дверь заставила их на всякий случай подняться на лапы. Автор ролика рассказал журналистам, что в конце концов большие кошки соизволили ретироваться. Многое объясняет тот факт, что здание, где разворачивались эти драматические события, уже некоторое время выставлено на продажу, а потому пустует. Ну а расположение на окраине национального парка Крюгера, одного из самых известных заповедников ЮАР, не могло не привести к тому, что безлюдным домом в конце концов заинтересовались хищники.