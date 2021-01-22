Лещеня: «Даже в 1917 году лозунги «Долой!» всегда дополнялись лозунгами «что будет»

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший посол Беларуси в Словакии объяснил, чего не хватает для смены режима и почему власть и лидеры протеста — это две параллельные реальности, которые никогда не пересекутся.





По мнению Игоря Лещени, сегодня обсуждать приезд Тихановской в Беларусь не имеет никакого смысла, потому что он не сможет дать достаточный толчок для протеста.

— Важен не приезд Тихановской, а что он даст. Я даже слабо представляю, как это технически: вот идет Тхановская, окруженная людьми с дипломатическими паспортами, и они таранят погранконтроль? Это нереально технически, политически, — отметил экс-посол в интервью Еврорадио .

А вот что нужно делать — это дополнять протестную тематику другой. Тематикой развития, тематикой будущего.

Протесты и те лозунги, которые были, они актуальны. Человек хочет свободно голосовать, чтобы его волю не искажали, хочет, чтобы его не били дубинками, хочет новую Конституцию — это к вопросу, в каких условиях жить. А белорусу нужен ответ, как жить? И вот когда, «в каких условиях» дополнится «как» — тогда активных сторонников того, что нужно что-то изменить в обществе будет больше.

Я понимаю, что аналогии неуместны, но даже в 1917 году, когда в отличие от нынешней Беларуси, страна была в разрухе, ведь не ограничились лозунгом «Долой самодержавие!», дальше пошло «Мир — народам!», «Земля — крестьянам!» То есть даже в условиях, когда кризис настолько явный, что жить невозможно, лозунги «Долой!» всегда дополнялись лозунгами «что будет».

А то получается, что да, отвратительно, да, неприятно среднему рабочему, среднему чиновнику понимать и во всем этом жить, но с точки зрения условий жизни, с точки зрения какой-то пайки, жить, хоть и стало хуже, можно. И нужно, потому что никакой перспективы нет. Даже при том понимании, что власть уже перспективы не дает, 10 лет власть не говорит, что она изменит к лучшему, уже экономика стагнирует, а в прошлом году было сказано: «Какое развитие? Нам бы главное сохранить!» Поэтому, экономика, равняйсь-смирно! Военные — на экономику.

Я не против протестной повестки дня. Да, она должна сохраняться, да, надо привлекать внимание к тем, кто избит, сидит, к политическим заключенным, да, надо отслеживать действительных преступников, чтобы они знали, что за преступление будет ответ. Но этого уже недостаточно. Вопрос, в каких условиях жить, долен быть дополнен ответом, как жить, какая альтернатива будет, если не будет у власти Лукашенко, если не будет у власти людей, которые могут называться его духовными наследниками.

Любой, кто предложит такую повестку, ответит на глубинный вопрос нашего общества — и тех, кто с отвращением, но идут в офисы, на завод, утешая себя тем, что они спасают страну от развала. Да и вообще им жить на что-то надо, это, в конце концов, тоже очень важный вопрос.

Мы видим одну крайность — это власть, и вынужденную крайность — это лидеры протеста. Есть две параллельные реальности, которые, как нас учили в математике, не пересекаются. Но если будет какая-то альтернативная повестка развития, если будет обращение не только к эмоциям… С эмоциями все в порядке, и на Фейсбуке революция давно победила, храбрые пользователи, спрятавшись под никами, упражняются, кто лучше обругает Лукашенко. Так мы ничего не добьемся.

Тот, кто предложит позитивную повестку, избегая разъединяющих тем, кто будет соревноваться не в том, чтобы больше врагов сделать, а чтобы привлечь больше новых сторонников, — вот тот сможет помочь обществу найти какой-то выход из ситуации и как минимум консолидировать действительно значительную часть, когда вообще не будет стоять вопрос: а сколько нас?

Это непросто, но это та работа, которая должна идти, и которая не может не идти.

Может, кому-то казалось, что методов и лозунгов революционного настроения образца августа-сентября достаточно. Мне уже тогда не казалось, что достаточно, и я об этом говорил, как белая ворона. Но в январе уже совершенно очевидно, что этого недостаточно, что это не то.

На сегодня такую повестку никто не предложил.