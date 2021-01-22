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Бой Макрегора и Порье на UFC 257: бой-реванш в эфире VOKA

22.01.2021 10:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

24 января на видеосервисе VOKA пройдет трансляция боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. За ходом главного события турнира UFC 257 в Абу-Даби белорусские зрители смогут наблюдать в прямом эфире.

Победитель этого боя станет претендентом на титул в следующем поединке UFC. В прошлом оба спортсмена уже владели титулами: Конор Макгрегор – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а Дастин Порье – экс-обладатель временного пояса в лёгком весе. Это не первая встреча бойцов. В начале своей карьеры в UFC Макгрегор нокаутировал Порье уже во втором раунде, так что поединок 24 января – их реванш.

В 2:00 по минскому времени начнется трансляция раннего предварительного карда турнира, в 4:00 – предварительного карда, в 6:00 – основного карда, а бой между Макгрегором и Порье ожидается около 8:00.

Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA – с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации по номеру телефона. Запись боя выложат в архив видеосервиса, так что пользователи платформы смогут увидеть его и после прямого эфира.

 
 
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24 января на видеосервисе VOKA пройдет трансляция боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. За ходом главного события турнира UFC 257 в Абу-Даби белорусские...
 
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