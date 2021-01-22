ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фонд спортивной солидарности призывает спортсменов из Беларуси и России помочь спасти Кудина

22.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фонд спортивной солидарности инициировал сбор подписей о приостановке экстрадиции задержанного в Москве бойца ММА Алексея Кудина.

Фонд спортивной солидарности призывает спортсменов из Беларуси и России помочь спасти Кудина
фото Sputnik.by
Текст открытого обращения беларусских и российских спортсменов адресован генпрокурору РФ, Олимпийскому комитету России, Комитету Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и опубликован на странице Фонда в Facebook.


Инициаторы обращения просят не допускать экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу из России в Беларусь, где, считают они, ему грозит политически мотивированное уголовное преследование и пытки. В тексте перечисляется ряд профессиональных заслуг Кудина и отмечается, что он является многодетным отцом.

Обращение подписано председателем Беларусского фонда спортивной солидарности, трехкратной призеркой Олимпийских игр Александрой Герасименей.

Виталий Гурков, многократный чемпион мира по тайскому боксу, записал видеообращение в поддержку Алексея Кудина, где обратился к спортивным соперникам и друзьям, с просьбой поддержать задержанного в Москве Алексея Кудина.


Представители Фонда говорят, что обращение необходимо подписать до 12:00 22 января по минскому времени.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонд спортивной солидарности инициировал сбор подписей о приостановке экстрадиции задержанного в Москве бойца ММА Алексея Кудина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бага представлен главным тренером «Актобе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by