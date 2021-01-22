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Бага представлен главным тренером «Актобе»
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Алексей Бага представлен главным тренером «Актобе».
Вместе с ним к работе приступил его ассистент Валерий Тарасенко, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 39-летний Бага работал в Литве. С «Жальгирисом» тренер выиграл местный чемпионат. До Литвы Бага возглавлял БАТЭ.
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Белорусский специалист Алексей Бага представлен главным тренером «Актобе».
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