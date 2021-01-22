Министр экономики оценил размер теневой экономики в 12% ВВП

«Я сошлюсь на те данные, которые мы неоднократно считали в течение многих лет. По оценкам наших ученых, это порядка 12% ВВП», — сказал Червяков.





Он добавил, что международные организации оценивают долю серого бизнеса в Беларуси в 18%, «где-то рассматривается цифра около 20%». Поэтому, подытожил министр, налоги платить нужно, «это святая обязанность любого бизнеса». И напомнил слова президента о том, что за неуплату налогов будет «жесточайший спрос».





Статистический сборник «Национальные счета Республики Беларусь» позволяет видеть, что удельный вес ненаблюдаемой экономики в валовой добавленной стоимости в нашей стране держится на уровне 12% на протяжении последних лет и на отметке 10% по доле в ВВП.





Ненаблюдаемой считается часть национальной экономики, включающая деятельность по производству, обращению и использованию товаров и услуг, которая не охватывается (не полностью охватывается) государственными статистическими наблюдениями и представляет собой совокупность скрытой, неформальной и незаконной экономической деятельности.





Лидируют по непрозрачности операции с недвижимым имуществом — это 70% в валовой добавленной стоимости и 3,6% ВВП.





Довольно темной в Беларуси считается сфера производства сельского, лесного и рыбного хозяйства. Здесь ненаблюдаемая доля держится на уровне 32% ВДС и 2% ВВП.





В торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов на долю ненаблюдаемой экономики приходится 11% ВДС и 1,1% ВВП.