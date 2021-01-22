ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр экономики оценил размер теневой экономики в 12% ВВП

22.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр экономики Беларуси Александр Червяков сегодня оценил размер теневой экономики страны в 12% ВВП.

Министр экономики оценил размер теневой экономики в 12% ВВП
«Я сошлюсь на те данные, которые мы неоднократно считали в течение многих лет. По оценкам наших ученых, это порядка 12% ВВП», — сказал Червяков.

Он добавил, что международные организации оценивают долю серого бизнеса в Беларуси в 18%, «где-то рассматривается цифра около 20%». Поэтому, подытожил министр, налоги платить нужно, «это святая обязанность любого бизнеса». И напомнил слова президента о том, что за неуплату налогов будет «жесточайший спрос».

Статистический сборник «Национальные счета Республики Беларусь» позволяет видеть, что удельный вес ненаблюдаемой экономики в валовой добавленной стоимости в нашей стране держится на уровне 12% на протяжении последних лет и на отметке 10% по доле в ВВП.

Ненаблюдаемой считается часть национальной экономики, включающая деятельность по производству, обращению и использованию товаров и услуг, которая не охватывается (не полностью охватывается) государственными статистическими наблюдениями и представляет собой совокупность скрытой, неформальной и незаконной экономической деятельности.

Лидируют по непрозрачности операции с недвижимым имуществом — это 70% в валовой добавленной стоимости и 3,6% ВВП.

Довольно темной в Беларуси считается сфера производства сельского, лесного и рыбного хозяйства. Здесь ненаблюдаемая доля держится на уровне 32% ВДС и 2% ВВП.

В торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов на долю ненаблюдаемой экономики приходится 11% ВДС и 1,1% ВВП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр экономики Беларуси Александр Червяков сегодня оценил размер теневой экономики страны в 12% ВВП.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мясомолочные предприятия Беларуси получат субсидии на уплату процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by