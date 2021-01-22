Какие солнечные затмения можно будет увидеть над Минском в ближайшие 40 лет

Источник материала: Tut.by

Какие солнечные затмения можно будет увидеть над Минском в ближайшие, скажем, 40 лет и как они будут выглядеть в максимуме? Ответ можно найти в сообществе ASTROBEL TEAM .



Кольцеобразное солнечное затмение в небе над Нью-Дели, Индия. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Современное компьютерное моделирование и точнейшие расчеты позволяют определить любое солнечное или лунное затмение для любой точки Земли на несколько тысяч лет вперед с огромной точностью. С той же точностью можно определить и наступление полных и кольцеобразных фаз солнечных затмений, а также моменты вступления тени и полутени при лунных затмениях.

Итак, в небе над Минском до 2060 года, включая 2021 год, произойдет 16 солнечных затмений. Все солнечные затмения будут являться частными. Увидеть полное солнечное затмение в Минске будет можно только 26 мая 2245 года.

В Москве ближайшее полное солнечное затмение произойдет 16 октября 2126 года. С территории Беларуси ближайшее полное солнечное затмение будет наблюдаться 16 мая 2227 года и только в самых западных районах страны. Однако до 2060 года с территории страны можно будет наблюдать два кольцеобразных солнечных затмения: 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

В представленной ниже таблице отображены все максимальные фазы частных солнечных затмений, которые можно будет увидеть над Минском до 2060 года. Для удобства под фото максимальных фаз указана дата солнечного затмения и максимальная магнитуда в процентах.



Солнечные затмения в Минске и их максимальные фазы до 2060 года. Изображение: ASTROBEL TEAM