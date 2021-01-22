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Названы гаджеты Apple, которые не получат новейшую версию iOS

22.01.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на iPhoneSoft назвало устройства Apple, которые не обновятся до следующей версии мобильной операционной системы — iOS 15.


Похоже, девайсам с процессором Apple A9 не повезет — то есть iPhone 6s и iPhone 6s Plus 2015-го года выпуска на iOS 15 не перейдут. Это же можно сказать и об iPhone SE (первого поколения), который представили в 2016 году. Аналогичную версию ОС для планшетов — iPadOS 15 — также могут не получить iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) и iPad 5 (2017), оснащенные чипами A8, A8X и A9.

Издание 4PDA уточняет: в список устройств, совместимых с новой прошивкой, авторы отчета включили iPad Pro 12,9″ (2015 г. в. и новее), iPad Pro 9,7″, 10,5″, 11″, iPad Air 3, iPad Air 4, iPad 6/7/8 и iPad mini 5. Что касается смартфонов, то iOS 15 будет доступна для iPhone 7, iPhone 7 Plus и более новых устройств. Кроме того, поддержку iOS 15 приписывают мультимедийному плееру iPod Touch 7 2019 года выпуска с чипом A10 Fusion.

 
 
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Похоже, девайсам с процессором Apple A9 не повезет.
 
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