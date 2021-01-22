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Творит страшные вещи: Ольга Бузова рассталась с бойфрендом
22.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Певица и ведущая Ольга Бузова неожиданно объявила о разрыве с блогером Давидом Манукяном и снова внесла себя в реестр "холостячек" российского шоу-бизнеса.
© Sputnik / Евгения Новоженина
Недавно Бузова отметила свой 35-й день рождения: во время поздравления звезду
Отметился и возлюбленный звезды - Дава, который поздравил певицу в Instagram и признался ей в любви. Но, что-то пошло не так и Бузова решила встретить новый год своей жизни свободной девушкой.
Бузова шокировала поклонников: 35-летняя звезда "Дома-2" рассталась со своим 27-летним бойфрендом. Сначала звезда просто отписалась от него в социальных сетях, а после опубликовала интригующее признание.
"Нас больше нет. Я свободная девушка", - начала свою речь ведущая, после чего призналась, что до сих пор любит блогера, но не может простить ему "страшных и непонятных" поступков.
Интересно, что в начале января 2021 года знаменитости сыграли тайную свадьбу на Мальдивах за 50 тысяч, которая не имеет никакой юридической силы в России. Напомним, что роман звездной пары начался в конце 2019 года, после чего в сети не раз появлялись новости о беременности Бузовой.
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О неожиданном разрыве "поющая ведущая" объявила после своего 35-летия: звезда опубликовала "разоблачающий" пост в Instagram.
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