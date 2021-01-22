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Творит страшные вещи: Ольга Бузова рассталась с бойфрендом

22.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица и ведущая Ольга Бузова неожиданно объявила о разрыве с блогером Давидом Манукяном и снова внесла себя в реестр "холостячек" российского шоу-бизнеса.

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Недавно Бузова отметила свой 35-й день рождения: во время поздравления звезду довели до слез собственная сестра и подруга.

Отметился и возлюбленный звезды - Дава, который поздравил певицу в Instagram и признался ей в любви. Но, что-то пошло не так и Бузова решила встретить новый год своей жизни свободной девушкой.

Бузова шокировала поклонников: 35-летняя звезда "Дома-2" рассталась со своим 27-летним бойфрендом. Сначала звезда просто отписалась от него в социальных сетях, а после опубликовала интригующее признание.

"Нас больше нет. Я свободная девушка", - начала свою речь ведущая, после чего призналась, что до сих пор любит блогера, но не может простить ему "страшных и непонятных" поступков.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Интересно, что в начале января 2021 года знаменитости сыграли тайную свадьбу на Мальдивах за 50 тысяч, которая не имеет никакой юридической силы в России. Напомним, что роман звездной пары начался в конце 2019 года, после чего в сети не раз появлялись новости о беременности Бузовой.

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О неожиданном разрыве "поющая ведущая" объявила после своего 35-летия: звезда опубликовала "разоблачающий" пост в Instagram.
 
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