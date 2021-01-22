ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помощница правозащитника Леонида Судаленко «нашлась» в ИВС Гомеля

22.01.2021 11:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Жительница Речицы Татьяна Ласица, которая на волонтерских началах помогала правозащитнику Леониду Судаленко, находится в гомельском ИВС. Об этом БелаПАН сообщил правозащитник Василий Поляков.

Помощница правозащитника Леонида Судаленко «нашлась» в ИВС Гомеля
Фото gomel.today

Связь с Ласицей пропала 21 января. В этот день в 15:23 она должна была вылететь из минского аэропорта в Вильнюс, но не прибыла запланированным рейсом.

Обстоятельства и причины задержания пока неизвестны.

5 января дома у Татьяны Ласицы прошел обыск. Милиция забрала у нее компьютеры и телефоны. В этот же день обыск проходил в офисе правозащитников в Гомеле, и в квартирах Леонида Судаленко, Василия Полякова и Николая Новикова.

18 января после допроса в Следственном комитете Судаленко был задержан и помещен в ИВС. Также была задержана его помощница Мария Тарасенко. Они признаны политическими заключенными. 21 января правозащитника перевели в СИЗО, а его помощницу — отпустили.

В отношении Судаленко, по неофициальной информации, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 УК (финансирование массовых беспорядков).

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Речицы Татьяна Ласица, которая на волонтерских началах помогала правозащитнику Леониду Судаленко, находится в гомельском ИВС. Об этом БелаПАН сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие солнечные затмения можно будет увидеть над Минском в ближайшие 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by