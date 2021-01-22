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Представлен Honor V40 5G с большой камерой и 6,72-дюймовым экраном
Источник материала: Onliner
Бренд Honor представил смартфон Honor V40 5G с производительным процессором Dimensity 1000+ и, как следует из названия, поддержкой сетей нового поколения. Новинка получила 6,72-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1236×2676 точек, частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев.
Все модификации оснащены 8 ГБ оперативной памяти, встроенной может быть 128 и 256 ГБ. Основная камера — 50-мегапиксельная, имеется также сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей, 2-Мп макрокамера. Камера поддерживает съемку в RAW-формате, есть режим таймлапса в 4K HDR и суперзамедленная видеосъемка при 1920 fps.
Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч, быстрая зарядка — на 66 Вт, имеется поддержка 50-ваттной беспроводной.
Младшая версия обойдется в $555, старшая — в $620. Смартфон доступен только в Китае, его международный вариант может появиться во втором квартале, и, не исключено, он будет поддерживать работу с сервисами Google Play.
Android, экран 5.71" IPS (720x1520), Mediatek MT6761 Helio A22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.59" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Бренд Honor представил смартфон Honor V40 5G с производительным процессором Dimensity 1000+ и, как следует из названия, поддержкой сетей нового поколения. Новинка получила...
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