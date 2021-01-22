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Представлен Honor V40 5G с большой камерой и 6,72-дюймовым экраном

22.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бренд Honor представил смартфон Honor V40 5G с производительным процессором Dimensity 1000+ и, как следует из названия, поддержкой сетей нового поколения. Новинка получила 6,72-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1236×2676 точек, частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев.

Все модификации оснащены 8 ГБ оперативной памяти, встроенной может быть 128 и 256 ГБ. Основная камера — 50-мегапиксельная, имеется также сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей, 2-Мп макрокамера. Камера поддерживает съемку в RAW-формате, есть режим таймлапса в 4K HDR и суперзамедленная видеосъемка при 1920 fps.

Представлен Honor V40 5G с большой камерой и 6,72-дюймовым экраном

Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч, быстрая зарядка — на 66 Вт, имеется поддержка 50-ваттной беспроводной.

Младшая версия обойдется в $555, старшая — в $620. Смартфон доступен только в Китае, его международный вариант может появиться во втором квартале, и, не исключено, он будет поддерживать работу с сервисами Google Play.

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Бренд Honor представил смартфон Honor V40 5G с производительным процессором Dimensity 1000+ и, как следует из названия, поддержкой сетей нового поколения. Новинка получила...
 
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