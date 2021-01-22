ГАИ проведет массированную отработку дорог Гродненской области. Туда же направляется «Стрела»

Источник материала: Onliner

В МВД проинформировали, что сегодня, а также в предстоящие выходные дни Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодорог Гродненской области. Причем речь идет как об основных трассах, так и о дорогах районного значения.

Сообщается, что целью усиления является обеспечение безопасности дорожного движения, а также пресечение грубых нарушений правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

— Рейдовые группы территориальных ГАИ области усилят экипажи батальона ДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома, специального взвода ДПС, а также экипажи специального подразделения «Стрела», — отметили в МВД.

Кстати, ГАИ следит не только за тем, как правила соблюдают водители и пешеходы. В МВД пообещали, что будет организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет своевременного выполнения дорожными и коммунальными службами работ по ликвидации зимней скользкости.