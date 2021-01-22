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Доллар набрал почти копейку, евро — больше 1,5
Источник материала: Onliner
Белорусский рубль вчера праздновал победу над долларом и евро, но сегодня обе валюты с ходу ушли в отрыв. Постоянство демонстрирует пока только российский рубль, который продолжает дешеветь.
На старте торгов доллар прибавил 0,96 копейки. Его сейчас покупают и продают по 2,5468.
Евро набрал 1,65 копейки. Он пока торгуется по 3,0964.
Российский рубль просел на 2,91 копейки. Он торгуется на уровне 3,4304 за сотню.
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