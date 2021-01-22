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За участие в несанкционированной акции — штраф до 100 базовых величин. Опубликован ужесточенный КоАП

22.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на Национальном интернет-портале был опубликован новый Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ему в Беларуси ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов.

В частности, в соответствии с новой редакцией кодекса нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин, или общественными работами, или административным арестом, в то время как ч. 1. ст. 23.34 пока еще действующего КоАП предполагает предупреждение, или штраф до 30 базовых величин, или административный арест. Кстати, в ужесточенном КоАП статья «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» имеет обновленный номер 24.23.

Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена положением «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка». Штраф по данной статье составит от 5 до 30 базовых величин.

Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он будет составлять от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста.

Увеличены и взыскания по статье за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом. Появилась также статья, предусматривающая ответственность за нарушение правил пользования водителями звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия. Штраф по ней составляет до 10 базовых величин с лишением прав сроком до года или без лишения.

Кодекс также дополнен новой статьей «Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д.».

«Использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения влекут наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин для физического лица, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 40 базовых, а для юридического лица — от 20 до 60 базовых величин», — сказано в первой части этой статьи.

Новый Кодекс об административных правонарушениях вводится в действие с 1 марта.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня на Национальном интернет-портале был опубликован новый Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ему в Беларуси ужесточается наказание за...
 
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