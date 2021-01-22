Хороша Маша, да не наша. Новая Skoda Fabia проходит тесты

Источник материала: Onliner

C моделью Skoda Fabia у нас такая же история, как с европейским Volkswagen Polo. Вместо «Фабии» у нас продается Rapid. Между тем Skoda уже готовит к выходу четвертое поколение популярного хетчбэка. Fabia'2022 выехала на европейские дороги.





У машины заметно изменился кузов. Оформление передней части напоминает Skoda Scala и последнюю Octavia. За счет увеличенной решетки радиатора и зауженных фар машина выглядит более «агрессивно» по сравнению с предыдущими образцами Fabia.





Вместе с базовой моделью чехи выпустят на рынок известную версию Monte Carlo (она красного цвета на фотографиях). Такая модификация отличается бампером, накладками на пороги и диффузором. Skoda Fabia переехала на платформу MQB. Базовым движком останется 3-цилиндровый 1,0 атмосферный мотор. Будут и более мощные TSI-версии этого же двигателя. Премьера Skoda Fabia'2022 состоится либо весной, либо летом текущего года.



