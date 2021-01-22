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Хороша Маша, да не наша. Новая Skoda Fabia проходит тесты
Источник материала: Onliner
C моделью Skoda Fabia у нас такая же история, как с европейским Volkswagen Polo. Вместо «Фабии» у нас продается Rapid. Между тем Skoda уже готовит к выходу четвертое поколение популярного хетчбэка. Fabia'2022 выехала на европейские дороги.
У машины заметно изменился кузов. Оформление передней части напоминает Skoda Scala и последнюю Octavia. За счет увеличенной решетки радиатора и зауженных фар машина выглядит более «агрессивно» по сравнению с предыдущими образцами Fabia.
Вместе с базовой моделью чехи выпустят на рынок известную версию Monte Carlo (она красного цвета на фотографиях). Такая модификация отличается бампером, накладками на пороги и диффузором. Skoda Fabia переехала на платформу MQB. Базовым движком останется 3-цилиндровый 1,0 атмосферный мотор. Будут и более мощные TSI-версии этого же двигателя. Премьера Skoda Fabia'2022 состоится либо весной, либо летом текущего года.
бежевый, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
серебристый, универсал, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серебристый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
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C моделью Skoda Fabia у нас такая же история, как с европейским Volkswagen Polo. Вместо «Фабии» у нас продается Rapid. Между тем Skoda уже готовит к выходу четвертое поколение...
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