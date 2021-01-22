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Хороша Маша, да не наша. Новая Skoda Fabia проходит тесты

22.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

C моделью Skoda Fabia у нас такая же история, как с европейским Volkswagen Polo. Вместо «Фабии» у нас продается Rapid. Между тем Skoda уже готовит к выходу четвертое поколение популярного хетчбэка. Fabia'2022 выехала на европейские дороги.

Хороша Маша, да не наша. Новая Skoda Fabia проходит тесты

У машины заметно изменился кузов. Оформление передней части напоминает Skoda Scala и последнюю Octavia. За счет увеличенной решетки радиатора и зауженных фар машина выглядит более «агрессивно» по сравнению с предыдущими образцами Fabia.

Хороша Маша, да не наша. Новая Skoda Fabia проходит тесты

Вместе с базовой моделью чехи выпустят на рынок известную версию Monte Carlo (она красного цвета на фотографиях). Такая модификация отличается бампером, накладками на пороги и диффузором. Skoda Fabia переехала на платформу MQB. Базовым движком останется 3-цилиндровый 1,0 атмосферный мотор. Будут и более мощные TSI-версии этого же двигателя. Премьера Skoda Fabia'2022 состоится либо весной, либо летом текущего года.

Хороша Маша, да не наша. Новая Skoda Fabia проходит тесты
Skoda Fabia I Рестайлинг, 2006 г.в., 186 000 км
бежевый, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
8373 р.
3300$ / 2719€
Skoda Fabia I, 2002 г.в., 317 803 км
серебристый, универсал, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
9385 р.
3699$ / 3047€
Skoda Fabia III Edition, 2016 г.в., 127 000 км
серебристый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
25 347 р.
9990$ / 8230€
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C моделью Skoda Fabia у нас такая же история, как с европейским Volkswagen Polo. Вместо «Фабии» у нас продается Rapid. Между тем Skoda уже готовит к выходу четвертое поколение...
 
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