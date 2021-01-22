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49-летний мужчина изготовил бомбу, чтобы украсть деньги из кассы. Сейчас он задержан

22.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о приготовлении к разбою. По данным следствия, 49-летний мужчина с инвалидностью долгое время получал гуманитарную помощь иностранной благотворительной организации в кассе в здании одного из столичных предприятий. Он знал примерное количество лиц, которым оказывается такая помощь, размеры выплат, время и порядок выдачи денег, сообщает Следственный комитет.

Весной 2020 года минчанин разработал план по краже денег из кассы. Чтобы не быть опознанным, он занялся поиском соучастника. План совершения преступления мужчина согласовал со своим 43-летним знакомым. Они собирались изготовить муляж взрывного устройства, а после того, как мужчина с инвалидностью в очередной раз получит гуманитарную помощь и убедится в наличии денег в кассе, он подаст жест своему соучастнику. Тот в свою очередь должен будет зайти в здание, показать муляж и потребовать передачи ему денег под угрозой активации взрывного устройства. После получения денег мужчины планировали разделить похищенное.

49-летний мужчина изготовил бомбу, чтобы украсть деньги из кассы. Сейчас он задержан

С помощью электронных часов, мыла, фольги и резинки они изготовили муляж взрывного устройства.

Утром 10 августа 2020 года мужчины встретились на остановке в Минске. Там же мужчина с инвалидностью, опасаясь, что на муляже взрывного устройства найдут следы его рук, выбросил изделие. Далее в магазине его сообщник купил пакет и коробки спичек для изготовления нового муляжа.

Получив в этот же день очередную гуманитарную помощь, мужчина убедился в наличии в кассе денег и, выйдя из здания, жестами дал знать об этом сообщнику. После этого он был задержан сотрудниками милиции.

49-летний мужчина изготовил бомбу, чтобы украсть деньги из кассы. Сейчас он задержан

По уголовному делу осуществлен комплекс следственных действий: проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели, изъята необходимая документация. Муляжи взрывных устройств, записи с камеры видеонаблюдения осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

Действия 49-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 207 (приготовление к разбою, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о приготовлении к разбою. По данным следствия, 49-летний мужчина с инвалидностью долгое время получал...
 
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