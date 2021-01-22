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49-летний мужчина изготовил бомбу, чтобы украсть деньги из кассы. Сейчас он задержан
Источник материала: Onliner
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о приготовлении к разбою. По данным следствия, 49-летний мужчина с инвалидностью долгое время получал гуманитарную помощь иностранной благотворительной организации в кассе в здании одного из столичных предприятий. Он знал примерное количество лиц, которым оказывается такая помощь, размеры выплат, время и порядок выдачи денег,
Весной 2020 года минчанин разработал план по краже денег из кассы. Чтобы не быть опознанным, он занялся поиском соучастника. План совершения преступления мужчина согласовал со своим 43-летним знакомым. Они собирались изготовить муляж взрывного устройства, а после того, как мужчина с инвалидностью в очередной раз получит гуманитарную помощь и убедится в наличии денег в кассе, он подаст жест своему соучастнику. Тот в свою очередь должен будет зайти в здание, показать муляж и потребовать передачи ему денег под угрозой активации взрывного устройства. После получения денег мужчины планировали разделить похищенное.
С помощью электронных часов, мыла, фольги и резинки они изготовили муляж взрывного устройства.
Утром 10 августа 2020 года мужчины встретились на остановке в Минске. Там же мужчина с инвалидностью, опасаясь, что на муляже взрывного устройства найдут следы его рук, выбросил изделие. Далее в магазине его сообщник купил пакет и коробки спичек для изготовления нового муляжа.
Получив в этот же день очередную гуманитарную помощь, мужчина убедился в наличии в кассе денег и, выйдя из здания, жестами дал знать об этом сообщнику. После этого он был задержан сотрудниками милиции.
По уголовному делу осуществлен комплекс следственных действий: проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели, изъята необходимая документация. Муляжи взрывных устройств, записи с камеры видеонаблюдения осмотрены и признаны вещественными доказательствами.
Действия 49-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 207 (приготовление к разбою, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о приготовлении к разбою. По данным следствия, 49-летний мужчина с инвалидностью долгое время получал...
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