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Венедиктов спросил Лукашенко об убийствах
Источник материала: Хартия'97
Венедиктов спросил Лукашенко об убийствах
Главреду «Эха Москвы» интересно услышать публичный ответ диктатора.
У главреда
– Конечно, – ответил Алексей Венедиктов. – Чем вы руководствуетесь? Почему вы выбираете жесткий вариант, связанный с убийствами, насилием над вашим же народом? Мне всегда интересно услышать, что человек публично по этому поводу будет отвечать.
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Главреду «Эха Москвы» интересно услышать публичный ответ диктатора.
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