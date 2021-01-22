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В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой об парту
Источник материала: Хартия'97
В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой об парту
Ребенок в больнице.
В понедельник, 18 января, в Чечерске после уроков учащийся 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой об парту.
Как сообщили
В УВД подтвердили, что инцидент действительно был. «Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка», — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
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Ребенок в больнице.
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