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Владимир Некляев: Перспектива нашей победы очевидна

22.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Владимир Некляев: Перспектива нашей победы очевидна

  • 22.01.2021, 10:36
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Владимир Некляев: Перспектива нашей победы очевидна
Владимир Некляев

Всю нашу деятельность нужно направлять на подготовку людей к моменту «Ч».

Об этом поэт и политик, кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев заявил в интервью «Радыё Свабода»:

— Во-первых, революция произошла. Революция - это не обязательно смена власти. Произошла революция в сознании, душах людей. Людей, которые являются силой, готовой довести дело революции до конца.

Можно, конечно, ожидать экономического провала, если у властей не будет денег платить зарплаты. Когда наступит такой момент, тогда легче будет вывести людей на улицы. Но сколько этого момента ждать?..

Поэтому я считаю, что не стоит чего-то ждать, а через независимые СМИ и интернет нужно доказывать, что мы готовимся к новому выступлению, ко времени «Ч». Всю нашу деятельность нужно направлять на то, чтобы поднять людей.

— Но если будет вторая волна протестов и люди выйдут на улицы, — то после опыта августа и сентября многие из них скажут — «Мы больше не будем только ходить по улицам с цветочками». По-вашему, возможна ли такая смена в сознании протестующих?

— Безусловно, возможна, и она уже наблюдается. Я убежден - не надо пугаться того, чем нас пугает Лукашенко. У него не так много этих сил. И если мы выйдем на протест тем количеством людей, как это было 16 августа-то, никаких кровавых действий от власти не будет. Тем более армейского участия не следует бояться. Ведь все эти события, происходившие от 9 августа, весь этот ужас, они повлияли не только на тех, кто выходил на площадь. Нет такой силы, которая могла бы победить народную силу.

Я недавно, еще будучи в Швеции, написал драму «Ягайло». И написал ее только потому, что увидел очевидные параллели с тем, что происходило 500 лет назад, с сегодняшним временем. Есть правитель, у которого присутствует ничем не управляемая жажда власти, и ради ее насыщения он начинает торговать интересами страны. Наконец все перемололось, а народ, который тогда никто не брал в расчет, остался народом, и теперь дошел до осознания того, что он есть нацией.

Перспектива нашей победы очевидна. Это подтверждается всей историей. Я лично убежден, что это произойдет уже при моей жизни.

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