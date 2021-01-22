Источник материала: Хартия'97

Политолог: Путин поставил крест на Лукашенко и ждет момента 8 22.01.2021, 10:23

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В Кремле знают, что народ не приемлет диктатора, а силовики лояльны далеко не все.

Белорусы в итоге добьются свержения режима Лукашенко.

Об этом в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил российский политолог Станислав Белковский.

«Я думаю, что белорусы добьются своего, потому что подавляющее большинство не поддерживают Лукашенко, и он не делает ничего, чтобы увеличить свою популярность в своей собственной стране.

Конечно, он до какой-то степени может полагаться на лояльных силовиков, чья лояльность поставлена под сомнение большим количеством утечек, особенно интересна в контексте нашего разговора история с Шереметом », – сказал Белковский.

По его словам, Путин не любит Лукашенко и не доверяет ему.

«Ясно, что силовики лояльны не все, народ не приемлет Лукашенко, Россия его приемлет очень условно и хочет какого-то компромиссного варианта, о котором ЕС и США с ним договорятся. Но это не значит, что он поддерживает Лукашенко до последнего, Путин не любит Лукашенко и не доверяет ему. Путин поставил крест на Лукашенко и ждет момента», – рассказал политолог.

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