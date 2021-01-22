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Кто работает в наших школах: после "общения" с учительницей школьник с сотрясением мозга попал в больницу
Источник материала: Партизан
В Чечерске, по утверждению местных жителей, учительница ударила шестиклассника головой о парту, ребенок в больнице с ЧМТ
фото носит иллюстративный характер
В понедельник, 18 января, в Чечерске после уроков учащийся 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой об парту, пишут
Как сообщили изданию местные жители, у ребенка диагностировали ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму.
В УВД подтвердили, что инцидент действительно был, информация об этом поступила в милицию из больницы.
«Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка», — сообщил «Сильным Новостям» официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
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Кто работает в наших школах: после "общения" с учительницей школьник с сотрясением мозга попал в больницу
В Чечерске, по утверждению местных жителей, учительница ударила шестиклассника головой о парту, ребенок в больнице с ЧМТ
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