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Президент Эстонии: Долг всего свободного мира - обеспечить народу Беларуси право голоса

22.01.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "обеспечить народу Беларуси право голоса" является долгом "всего свободного мира".

"Долг всего свободного мира - обеспечить, чтобы народу Беларуси было обеспечено право голоса и возможность выбирать свое будущее", - сказала Кальюлайд встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Таллине в четверг. Ее слова цитирует пресс-служба главы эстонского государства.

По информации пресс-службы, на встрече обсуждались политическая ситуация в Беларуси и, в частности, акции протеста.

"Насилие против протестующих продолжается, и нет никаких признаков заслуживающего доверия всеобъемлющего национального диалога", - сказала Кальюлайд. 

При этом она заявила, что "мужество граждан Беларуси достойно восхищения, несмотря на жестокие репрессии со стороны властей, они продолжают мирные демонстрации за демократию и свои основные права".

Кальюлайд отметила, что страны Балтии и Польша были одними из первых, кто осветил ситуацию в Беларуси, а Эстония, Европа и другие демократии продолжают настаивать на том, чтобы Беларусь продолжала расти в международных организациях.

Тихановская прибыла в пятницу в Таллин для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН в формате Arria о свободе СМИ в Беларуси.

В Беларуси уже почти полгода продолжаются акции протеста против итогов сфальсифиццированных выборов президента, прошедших 9 августа, и последовавшего за ними беспрецедентного насилия со стороны правящего режима. 

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
 
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "обеспечить народу Беларуси право голоса" является долгом "всего свободного мира".
 
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