В нем говорится, что Yara остается твердой в своих взглядах на права человека и поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в осуждении фактов нарушений.





«Являясь давним партнером одной из крупнейших компаний Беларуси, Yara в последние месяцы стремилась к позитивным изменениям посредством тесного и регулярного диалога с руководством БКК и «Беларуськалия», — отмечают в пресс-службе. В Yara напоминают о визитах руководства в Беларусь в сентябре и декабре прошлого года, подчеркивая этим значение, которое придают в компании этичному поведению деловых партнеров.





В сообщении говорится, что подход Yara к поиску влияния посредством постоянного присутствия в Беларуси поддерживается Белорусским независимым профсоюзом, Белорусским конгрессом демократических профсоюзов, глобальной федерацией профсоюзов IndustriALL, Норвежской конфедерацией профсоюзов и норвежским профсоюзом работников нефтяной, химической, фармацевтической, алюминиевой, металлургической и лесной промышленности IndustriEnergi.





В компании сообщают, что для определения возможности наиболее положительного воздействия Yara продолжает контактировать с рядом заинтересованных сторон внутри и за пределами Беларуси, в том числе со Светланой Тихановской.





«Главной заботой Yara остается здоровье, безопасность и благополучие работников «Беларуськалия». После серии встреч между Yara и ее беларусскими деловыми партнерами за последние месяцы «Беларуськалий» объявил о шагах по улучшению ситуации и отношений с персоналом, включая повторное введение системы надбавок и премий для работников, ранее подвергавшихся дисциплинарным взысканиям, и предложение повторно нанять уволенных работников.





Компания также заявила о готовности сотрудничать с Yara в области улучшения промышленной безопасности и здоровья», — говорится в пресс-релизе.





Шаги со стороны беларусского партнера в Yara считают позитивными. Отмечается что компания продолжит следить за ситуацией и ожидает, что «Беларуськалий» «будет и дальше улучшать ситуацию для своих сотрудников, уважать права работников, улучшать охрану труда и безопасность и воздерживаться от репрессий в отношении сотрудников».





Также сообщается, что взаимодействие со всеми ключевыми заинтересованными сторонами продолжится. «Поскольку мы постоянно оцениваем нашу позицию», — поясняют в компании.





Компания Yara высказывала озабоченность положением рабочих на «Беларуськалий» после августовских событий. Дважды представители компании посещали Солигорск.





Пока Yara сохраняет бизнес-связи с «Беларуськалием», однако в начале года Светлана Тихановская призвала ее приостановить контракт с беларусским производителем, аналогичное заявление сделал стачком «Беларуськалия».





«Беларуськалий», в свою очередь, заявил о готовности принять специалистов Yara для мониторинга производственных процессов и сообщил о решении снять дисциплинарные взыскания с работников предприятия и принять на работу уволенных ранее.





В ответ на это шахтёры "Беларуськалия" заявили, что предложение восстановиться на работе - это лишь ширма для норвежской компании Yara.



