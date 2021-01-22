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Саммит ЕС: обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза
Источник материала: ОНТ
Запретить то, чего нет. На саммите ЕС обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза.
Саммит прошёл в режиме видеоконференции. И главный вопрос – как контролировать распространение вируса без приостановки действия шенгенских правил. Парадокс в том, что передвижение внутри Евросоюза итак ограничено или вовсе в некоторых местах запрещено из-за пандемии. Лидеры европейских стран согласились, что границы должны быть открытыми, но ввиду очень серьезной санитарной ситуации настаивают на запрете всех несущественных поездки как внутри страны, так и за границей. Самые острые разногласия вызвало предложение, поступившее от небольшой группы стран, - ввести систему упрощённого передвижения для тех, кто сделал прививку от COVID-19.
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Запретить то, чего нет. На саммите ЕС обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза. Саммит прошёл в режиме видеоконференции. И главный вопрос – как...
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