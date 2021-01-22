Саммит ЕС: обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза

Источник материала: ОНТ

Запретить то, чего нет. На саммите ЕС обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза.

Саммит прошёл в режиме видеоконференции. И главный вопрос – как контролировать распространение вируса без приостановки действия шенгенских правил. Парадокс в том, что передвижение внутри Евросоюза итак ограничено или вовсе в некоторых местах запрещено из-за пандемии. Лидеры европейских стран согласились, что границы должны быть открытыми, но ввиду очень серьезной санитарной ситуации настаивают на запрете всех несущественных поездки как внутри страны, так и за границей. Самые острые разногласия вызвало предложение, поступившее от небольшой группы стран, - ввести систему упрощённого передвижения для тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram