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Саммит ЕС: обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза

22.01.2021 11:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саммит ЕС: обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза

Запретить то, чего нет. На саммите ЕС обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза.

Саммит прошёл в режиме видеоконференции. И главный вопрос – как контролировать распространение вируса без приостановки действия шенгенских правил. Парадокс в том, что передвижение внутри Евросоюза итак ограничено или вовсе в некоторых местах запрещено из-за пандемии. Лидеры европейских стран согласились, что границы должны быть открытыми, но ввиду очень серьезной санитарной ситуации настаивают на запрете всех несущественных поездки как внутри страны, так и за границей. Самые острые разногласия вызвало предложение, поступившее от небольшой группы стран, - ввести систему упрощённого передвижения для тех, кто сделал прививку от COVID-19.

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Запретить то, чего нет. На саммите ЕС обсуждали новые ограничения на поездки внутри Евросоюза. Саммит прошёл в режиме видеоконференции. И главный вопрос – как...
 
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