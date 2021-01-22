Источник материала: ОНТ

Минске: без горячей воды и тепла остались жители Московского района" class="one-news__figure-img">

Очередная авария на теплосетях в Минске: без горячей воды и тепла остались жители Московского района столицы. Ремонтные бригады до сих пор устраняют повреждение тепломагистрали.

Проблема затронула не только жилые дома в микрорайонах Юго-Запад, Малиновка, Михалово. Но и учреждения образования. Изменилась работа школ – занятия перенесли с пятницы на субботу. А в детских садах организованы дежурные группы с горячим питанием. Сейчас над ликвидацией аварии трудятся две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника. Специалисты делают всё возможное, чтобы минимизировать дискомфорт, а также обеспечить работоспособность системы отопления. Ориентировочно теплоснабжение будет восстановлено к 18:00.

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