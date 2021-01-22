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Второй этап национального отбора на «Славянский базар в Витебске» пройдёт в Минске

22.01.2021 11:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Второй этап национального отбора на «Славянский базар в Витебске» пройдёт в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Маленький шаг к большой популярности! Второй этап национального отбора на ХХХ Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» начнётся сегодня в Минске.

Конкурсные прослушивания пройдут в Молодежном театре эстрады. Участники будут выступать в режиме живого звука. Сегодня выступят самые младшие артисты – в полдень стартует отбор к детскому музыкальному конкурсу. Исполнителей эстрадной песни жюри будет прослушивать в понедельник. Для финала отберут по 10 лучших в каждой категории. Кто же представит страну на международных конкурсах в Витебске, станет известно не позднее 20 марта. 


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Маленький шаг к большой популярности! Второй этап национального отбора на ХХХ Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» начнётся сегодня в...
 
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