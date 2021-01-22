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Свалки Польши переполнены мусором из стран Европы

22.01.2021 11:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свалки Польши переполнены мусором из стран Европы

Польша рискует стать свалкой Европы! Сюда свозят тысячи тонн мусора из нескольких европейских стран, и с каждым годом объём растёт.

Гравийные карьеры, поля, леса, обочины дорог и старые склады – основные места захоронения мусора, который в основном поступает из Германии. Великобритания, Италия и Австрия также отправляют отходы в Польшу. При этом в стране не хватает предприятий по переработке и утилизации мусора. Вместо того, чтобы использовать современные технологии, его сжигают, чтобы сэкономить деньги. 

Польские экологи бьют тревогу, поскольку большая часть отходов содержит вредные химические вещества.


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Польша рискует стать свалкой Европы! Сюда свозят тысячи тонн мусора из нескольких европейских стран, и с каждым годом объём растёт. Гравийные карьеры, поля, леса,...
 
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