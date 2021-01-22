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Показатель безработицы в Литве превысил 16%: что говорят простые литовцы о ситуации в Беларуси?

22.01.2021 11:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неутешительные прогнозы для рынка труда Литвы. Официальный показатель безработицы превысил 16%, и это не предел. По мнению главы литовской службы занятости, пик придется на февраль.

С учетом введенных в конце года строгих карантинных ограничений против COVID-19 это неизбежно. Компании остановили отборочные процессы и поиск работников. За 2019-й безработица увеличилась в Литве почти на 7,5%. Ситуация на рынке сильно отражается на уровне жизни литовцев. Масштабы бедности принимают угрожающие формы. Особенно это сказалось на самых небогатых слоях населения. Они буквально на грани нищеты, так как потеряли источники дохода, не имея сбережений. За время карантина потребность пожилых людей в помощи выросла втрое.

Напомним, в октябре Литва вошла в число стран ЕС с самым высоким риском бедности – ему подвергались более четверти населения страны.

На фоне происходящего общественное мнение литовцев о ситуации в Беларуси разительно отличается от позиции властей. В опросе на улицах Вильнюса звучат, порой, неожиданные ответы от случайных прохожих. 

«Ну, вот они говорят, скинем его. А что дальше? Вот, девушка эта, как её, Тихановская, приехала к нам в Литву. И что? Сидит, мысли свои высказывает».

«А почему вы решили, что он узурпатор? Его выбрали. У меня в Беларуси родные, мы точно знаем».

«Да ничего хорошего. Мы тут тоже хотели свободы, но что мы получили? Работы нет, пенсионеров не уважают. Так же и у вас будет». 

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Неутешительные прогнозы для рынка труда Литвы. Официальный показатель безработицы превысил 16%, и это не предел. По мнению главы литовской службы занятости, пик...
 
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