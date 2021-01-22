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К несанкционированным массовым мероприятиям в Беларуси призывают некоторые Telegram-каналы
Источник материала: ОНТ
Призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси в преддверии выходных звучат в некоторых интернет-источниках и Telegram-каналах.
Анонимные авторы призывают собираться на улицах, выстраиваться в цепочки, а также блокировать движение транспорта. В МВД напоминают об ответственности.
Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию».
Фото: БЕЛТА
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Призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси в преддверии выходных звучат в некоторых интернет-источниках и Telegram-каналах. Анонимные...
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