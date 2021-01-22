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К несанкционированным массовым мероприятиям в Беларуси призывают некоторые Telegram-каналы

22.01.2021 11:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси в преддверии выходных звучат в некоторых интернет-источниках и Telegram-каналах. 

Анонимные авторы призывают собираться на улицах, выстраиваться в цепочки, а также блокировать движение транспорта. В МВД напоминают об ответственности.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: «Напоминаем, что по всем несанкционированным сборам в милиции регистрируются материалы проверки, продолжается работа по установлению граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций. Обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий. 

Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию».

Фото: БЕЛТА

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Призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси в преддверии выходных звучат в некоторых интернет-источниках и Telegram-каналах.  Анонимные...
 
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