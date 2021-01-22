ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Родила в 66 лет. Как живут мама и дочка спустя 15 лет

22.01.2021 11:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Родила в 66 лет. Как живут мама и дочка спустя 15 лет

Желание испытать счастье материнства бывает таким сильным, что можно решиться стать мамой в любом возрасте. Адриана Илиеска в 2005 году сделала ЭКО и родила дочь. Вроде, ничего необычного. Кроме того, что матери на тот момент исполнилось 66 лет. 

Адриана с 20 лет хотела детей, но сначала её муж долгое время не соглашался, а затем у женщины обнаружили бесплодие. Когда она в 66 лет решила сделать ЭКО, многие её осудили, но женщина пошла до конца. Прижилось три эмбриона, но выжил один - девочка. Малышку назвали Элиза. 


Сейчас маме 81 год, а дочке 15. Конечно, чаще всего Адриану принимают за бабушку подростка, но счастливую семью это не смущает. Элиза - умная девочка, увлекается точными науками, получает грамоты и дипломы за успехи в учебе. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желание испытать счастье материнства бывает таким сильным, что можно решиться стать мамой в любом возрасте. Адриана Илиеска в 2005 году сделала ЭКО и родила дочь....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Джо, ты знаешь, я выиграл»: мнение эксперта о записке Трампа, которую тот якобы оставил Байдену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by