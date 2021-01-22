Родила в 66 лет. Как живут мама и дочка спустя 15 лет

Источник материала: ОНТ

Желание испытать счастье материнства бывает таким сильным, что можно решиться стать мамой в любом возрасте. Адриана Илиеска в 2005 году сделала ЭКО и родила дочь. Вроде, ничего необычного. Кроме того, что матери на тот момент исполнилось 66 лет.

Адриана с 20 лет хотела детей, но сначала её муж долгое время не соглашался, а затем у женщины обнаружили бесплодие. Когда она в 66 лет решила сделать ЭКО, многие её осудили, но женщина пошла до конца. Прижилось три эмбриона, но выжил один - девочка. Малышку назвали Элиза.





Сейчас маме 81 год, а дочке 15. Конечно, чаще всего Адриану принимают за бабушку подростка, но счастливую семью это не смущает. Элиза - умная девочка, увлекается точными науками, получает грамоты и дипломы за успехи в учебе.

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