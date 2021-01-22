Австрийка Лиза-Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Австрийская биатлонистка Лиза-Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Италии.

Победительница допустила только один промах и почти на 44 секунды опередила украинку Юлию Джиму, которая на огневых рубежах отстрелялась «чисто». Третьей к финишу пришла француженку Анаис Шевалье. Белоруска Динара Алимбекова заняла восьмое место. Она заработала две штрафные минуты. Анна Сола – 32-я, Ирина Кривко – 42-я, Елена Кручинкина – 72-я.

Завтра в Италии пройдёт индивидуальная гонка у мужчин.

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