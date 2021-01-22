Главные экономические итоги 2020 года и перспективы новой пятилетки. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

О новостях экономики. Итоги года и важные ориентиры в цифрах на 2021 год – обо всем этом расскажет Наталья Тарасюк в рубрике «Ближе к делу».





Итоги года в экономике за 2020-й Совет Министров начнёт подводить с 26 января, а вот основные положения проекта программы социально-экономического развития до 2025 стали известны на этой неделе. О перспективах рассказали представители разных министерств.

Перспективы пятилетки: стал известен черновик программы социально-экономического развития до 2025 г.

Основные ориентиры от Минэкономики: ВВП должен вырасти на 21,5%; отдача от пяти ключевых проектов – более двух тысяч рабочих мест и почти два миллиарда рублей инвестиций. Для инвесторов предлагается ввести стабилизационную оговорку. Её суть в неувеличении налогов на срок до пяти лет. Реальные денежные доходы людей должны вырасти минимум на 20%. А семейный капитал, возможно, станут давать семьям, воспитывающим двоих детей. Это уже замыслы Минтруда.

Для нуждающихся построят почти полтора миллиона квадратных метров жилья.

Четыре миллиона квадратных метров жилья построят в стране этом году. Больше всего новой площади появится в Минской области, столице и Брестской области. Почти полтора миллиона «квадратов» возведут для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди них почти 11 тысяч многодетных семей. Получается, что строить будут по новым нормам «Техническое состояние зданий и сооружений». Их опубликовали сегодня. Документ вступит в силу через 60 дней.

Вопросы купли-продажи транспортных средств можно обсудить на правовом портале.

Вместо ГАИ – нотариус, а счёт-справки – договор. На обсуждение вынесен проект указа, затрагивающий отчуждение транспортных средств. Среди предложений – нотариальное удостоверение договора купли-продажи наряду с регистрацией сделки в ГАИ.

Для предпринимателей и юрлиц, торгующих автомобилями, предлагается отменить оформление и выдачу счёт-справок. Вместо них – договор в трех экземплярах, который вступает в силу с момента заключения. Расчёты – только в безналичной форме. Это чтобы исключить серые схемы, а вот чтобы не попасть на проблемную машину, в договорах предлагают так и писать – не заложены, в аренде и под арестом не состоят, судебного спора о них не имеется. Обсудить проект можно до понедельника.

Внимание автовладельцам: кому и когда платить транспортный налог?

Техосмотр только за полмесяца прошли почти сто тысяч машин. Наплыв клиентов на станциях техобслуживания из-за изменений в Налоговом кодексе. То, о чём, мечтали годами многие автомобилисты, произошло: госпошлину от техосмотра отвязали и, по сути, отменили. Вместо неё – транспортный налог. Поэтому теперь нужно разбираться как, когда и кому его платить. Объяснит Татьяна Путрик, представитель Министерства по налогам и сборам.

Наталья Тарасюк: «Татьяна, насколько я понимаю, автовладельцам-физлицам должно прийти извещение? Когда стоит ждать такого «письма»?

Татьяна Путрик, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам: «Давайте для начала разберёмся, кто у нас будет платить транспортный налог. Плательщиками транспортного налога являются физлица, в том числе зарегистрированные в качестве ИП. Если транспортное средство передано в финансовую аренду-лизинг, то плательщиком будет являться лизингополучатель. Все плательщики получат извещение на уплату транспортного налога не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим календарным годом. Уплату транспортного налога надо будет произвести не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим годом».

А вот как поступить тем, у кого машины как бы нет – отдали без снятия с учёта, на запчасти или авто давно стоит, как говорится, на приколе?

Для таких плательщиков в налоговом кодексе предусмотрена отдельная специальная норма. Если физические лица, за которыми зарегистрировано ТС, которые утратили свои потребительские свойства, то в случае, если такие ТС будут сняты с учёта до 1 июля 2021, за такие ТС предъявляться не будет. Также разработан проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, которым предусматривается упрощённый порядок снятия с учёта ТС, утративших свои потребительские свойства.

Добавлю, что есть и льготы – для ветеранов, инвалидов I, II, III групп. И ещё на скидку могут рассчитывать те, кто оказался «в трудной жизненной ситуации». В выигрыше от нового закона владельцы электромобилей. Они не платили госпошлину и до конца 2025 года не будут платить транспортный налог.

Прорыв в электромобильности: у Tesla всё больше конкурентов.

Только в Европе за 2020-й было продано более миллиона электрокаров. Бум произошел даже тогда, когда пандемия плохо сказалась на общем объёме продаж. Лидер – Tesla. Пока. Крупнейший в мире автопроизводитель – немецкий Volkswagen – за год увеличил выпуск электромашин на 214%. Спрос растёт, поэтому концерн инвестирует 43 миллиарда долларов в электромобили к 2025 году. А вот продажи главного конкурента к 2022 году могут превысить миллион машин. «Электрические» амбиции у BMW, «Даймлер» и особенно китайских автомобилестроителей. Концерн Alibaba вложился в создание новой марки, которая выпустит электрические седан и кроссовер. Также в этом году уже нашему рынку пробную партию электромобилей намерена предложить белорусско-китайская «БелДжи».

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