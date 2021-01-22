«Совсем не похожи!» Дети знаменитостей, которым не повезло с внешностью

Источник материала: ОНТ

Красивые и знаменитые родители – совсем не гарантия того, что успех и красота перейдёт по наследству детям. Герои этого материала совсем не похожи на своих звездных «предков».

Певице Шер уже больше 70-ти, но она продолжает восхищать поклонников своим талантом и яркой внешностью, которая, увы, не передалась её дочери. Вернее, теперь у Шер не дочь, а сын. Девушка сменила пол.









Роберт Де Ниро обладает харизмой, притягивающей внимание. Его сын Элиот совсем не похож на звездного отца. Если не знать, что они родственники, никогда не догадаешься.









Сына Пирса Броснана тоже часто сравнивают с отцом и другими детьми актера. Это сравнение, увы, не в пользу длинноволосого и женственного Дилана.













Элиот Самнер – дочь знаменитого исполнителя и автора песен Стинга. Брутальная внешность девушки часто подвергается нападкам в СМИ.









Джон Траволта считается признанным красавчиком в Голливуде. Его дочь Элла выглядит вот так.









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