ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Совсем не похожи!» Дети знаменитостей, которым не повезло с внешностью

22.01.2021 11:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Совсем не похожи!» Дети знаменитостей, которым не повезло с внешностью

Красивые и знаменитые родители – совсем не гарантия того, что успех и красота перейдёт по наследству детям. Герои этого материала совсем не похожи на своих звездных «предков».

 Певице Шер уже больше 70-ти, но она продолжает восхищать поклонников своим талантом и яркой внешностью, которая, увы, не передалась её дочери. Вернее, теперь у Шер не дочь, а сын. Девушка сменила пол.  



Роберт Де Ниро обладает харизмой, притягивающей внимание. Его сын Элиот совсем не похож на звездного отца. Если не знать, что они родственники, никогда не догадаешься. 



Сына Пирса Броснана тоже часто сравнивают с отцом и другими детьми актера. Это сравнение, увы, не в пользу длинноволосого и женственного Дилана. 




Элиот Самнер – дочь знаменитого исполнителя и автора песен Стинга. Брутальная внешность девушки часто подвергается нападкам в СМИ. 



Джон Траволта считается признанным красавчиком в Голливуде. Его дочь Элла выглядит вот так. 



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красивые и знаменитые родители – совсем не гарантия того, что успех и красота перейдёт по наследству детям. Герои этого материала совсем не похожи на своих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот это реакция! В России водитель уехал от скользящего BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by