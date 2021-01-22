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«Джо, ты знаешь, я выиграл»: мнение эксперта о записке Трампа, которую тот якобы оставил Байдену

22.01.2021 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Джо, ты знаешь, я выиграл»: мнение эксперта о записке Трампа, которую тот якобы оставил Байдену

Дональд Трамп, покидая Белый дом, якобы оставил своему преемнику Джозефу Байдену записку: «Джо, ты знаешь, я выиграл». Судя по всему, подобное письмо было действительно написано. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Денис Мельянцов.

Денис Мельянцов: «В Штатах существует такая традиция, когда предыдущая администрация оставляет такие своеобразные послания вновь принимающей власть администрации. Здесь такой классический пример, можно его привести, – послание уходящей администрации приходящему Джорджу Бушу-младшему, когда у всех компьютеров на клавиатуре были изъяты клавиши «W». George W Bush. Это тоже своеобразное такое послание, если учитывать то, каким образом Трамп себя вел и во время выборов, и после выборов. Он же делал ставку на вот этой технологии, что украденная победа, что он победил на самом деле, а голоса фальсифицированы. Просто долбил, как "Карфаген должен быть разрушен", – "у меня украли". Соответственно, он этот лейтмотив выразил на этой записке. Поэтому я думаю, что, скорее всего, она реальна, учитывая вот эту традицию. Может быть, он хотел написать "I`ll be back", но это бы уже плагиатом попахивало».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Дональд Трамп, покидая Белый дом, якобы оставил своему преемнику Джозефу Байдену записку: «Джо, ты знаешь, я выиграл». Судя по всему, подобное письмо было...
 
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