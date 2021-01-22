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Биткоин снова штормит: курс падал ниже $30 тысяч

22.01.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Курсы криптовалют мало поддаются объяснению: обычно аналитики и эксперты выдвигают гипотезы, которые затем с одинаковой вероятностью можно подтвердить и опровергнуть. Буквально недавно биткоин перевалил за $40 тыс. за единицу, а пару часов назад за него предлагали уже менее $30 тыс. Сейчас криптоденьги закрепились в районе этой вехи, но как они поведут себя дальше, неизвестно.

В прессе поведение биткоина называют очередным доказательством его сверхвысокой волатильности, также высказывается мнение, что после преодоления барьера в $30 тыс. популярная виртуальная монетка может продолжить свое падение. Эксперты, как и ожидалось, прогнозируют два варианта развития событий:

А. Цена вырастет до $35 тыс.
Б. Цена опустится до $27 тыс.

Это не мешает выступать с заявлениями о том, что биткоин «набирает силу на фоне слабеющего доллара и становится мейнстримом».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Курсы криптовалют мало поддаются объяснению: обычно аналитики и эксперты выдвигают гипотезы, которые затем с одинаковой вероятностью можно подтвердить и...
 
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