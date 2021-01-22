Экономист – о действиях правительства: «кощунственный подход», «безумная вещь»

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Совещание 21 января. Фото president.gov.by

«Я впервые не подписал с ходу государственную программу. Знаете, что меня удивляет? Потеря отдельными членами правительства или правительством в целом реалий, в которых мы живем. Программа переполнена социальными проектами, без которых мы можем обойтись», — возмутился Александр Лукашенко.

«Это не деньги для государства. Но тем не менее и здесь должна быть экономия. Потому что это пример другим. Если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важное и необходимое для развития, тогда и губернаторы, и председатели исполкомов будут следовать таким же принципам», — отметил Лукашенко.

«Могут профукать золотовалютные резервы»







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«Это может говорить о том, что он ни разу глубоко не проводил аудит инвестиционных программ, которые ему регулярно подсовывают. А если бы провел, то схватился бы за голову и приказал полностью ликвидировать такого рода инвестиционную политику, при которой омертвляются целые миллиарды долларов. Я не знаю ни одной государственной инвестиционной программы, нацеленной на создание нового производства, которая дала бы положительный эффект», – сказал Романчук.

«Поскольку Лукашенко ориентируется на советские образцы, где важны были валовые показатели, а не на эффективность, то, естественно, такие инвестиционные программы бесмысленны», – считает Романчук.

«Но дефицит бюджета – это лишь один маленький фрагмент большой картины. В 2020 году госдолг увеличился на четверть, доверие к рублю резко упало, финансы предприятий резко ухудшились, начался отток инвестиций. То есть существует целый букет проблем, на вершине которого – обнуление доверия к тем институтам, которые должны обеспечивать соблюдение прав и законов всеми участниками экономических операций. Вижу весь этот неэффективный Совок и не понимаю, какие еще данные нужны, чтобы доказать что он не работает», – отметил Романчук.

«Остатками ничего не закроешь, можно только профукать золотовалютные резервы. И если есть накопленные ресурсы, то зачем тогда нужно было в 2020 году увеличивать госдолг на 25% за счет дорогих денег. В таком случае это чистое вредительство.



Я внимательно изучил бюджет на 2021 год – ни о какой оптимизации там не может быть и речи. Избран кощунственный подход – не сокращать расходы бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки. Причем министр по налогам и сборам не считает, что это существенно скажется на населении. Как будто лекарства, игрушки, услуги ЖКХ население не покупает. Повышение налогов – совершенно безумная вещь, которая недопустима, когда экономика 10 лет росла темпами менее 1% ВВП в год. Решено постепенно убивать куриц, которые несут золотые яйца, и ничего не делать с аппетитами организаций, которые увеличивают количество токсичных активов в экономике», – отметил Романчук.

«В страну с такими политическими рисками инвесторы не пойдут»







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«Можно сказать, ее ахиллесова пята. Инвестиций из собственных источников всегда недостаточно, а привлечь прямые иностранные инвестиции не получается. Все инвестиционные планы в последние годы очень сильно заваливали, в последнее время планы правительства по этой причине были более скромными», – сказал Желиба.

«Более того, анализ показывает, что 80% зарубежных инвестиций на бумаге – это так называемая реинвестированная прибыль. Те компании, которые здесь давно работают, продолжают вкладывать свою прибыль в модернизацию, расширение производства. Но новых инвесторов нет или почти нет».

«К сожалению, последние известные события в Беларуси на увеличение инвестиций не работают. Наоборот – в страну с такими политическими рисками зарубежные инвесторы не пойдут. Выход здесь может быть только один – проведение новых свободных выборов президента и других органов власти», – считает Желиба.

«Но вопрос, где и как. Облигационные займы – будут ли их покупать внутри страны и найдут ли покупателей на европейском рынке? Возможно, распределяя бюджет, кого-то придется урезать. Боюсь, это может отразиться на социальных обязательствах государства. Наверное, в меньшей степени это затронет силовой блок и чиновников», – считает Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист – о действиях правительства: «кощунственный подход», «безумная вещь» UDF.BY поинтересовался у экспертов: о чем может свидетельствовать критика руководителя страны.

В четверг 21 января на совещании по государственной инвестропграмме руководитель страны раскритиковал правительство.В проекте Государственной инвестиционной программы было предусмотрено строительство примерно объектов на сумму более 600 млн рублей.поинтересовался у экспертов: о чем может свидетельствовать критика руководителя страны.Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что несколько удивлен словами Лукашенко.Перечислять провальные проекты можно долго: Шкловский завод газетной бумаги, Светлогорский ЦКК, цементные заводы, «Камволь», «Сукно», стекольные предприятия и т.д.Лукашенко поднял вопрос об экономии средств, а как известно дефицит бюджета на 2021 год составляет более 4 миллиардов рублей.Министр финансовзаявлял, что дефицит бюджета планируется покрыть за счет остатков прошлых лет и оптимизации расходов. Но экономист скептически относится к этому прогнозу.Доктор экономических наукв комментарииотметил, что инвестиции – это «слабое место нашей экономики».Экономист добавил:Еще важный момент, который не наблюдается в Беларуси: чтобы инвестиции приносили не только валюту, но и с современные технологии. Проекты с китайцами получились неудачными.Что касается дефицита бюджета в этом году, то, по его мнению, «Минфин никуда не денется, деньги найдет».