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АКРА оценило долговую устойчивость Беларуси

22.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейтинговое агентство АКРА оценило долговую устойчивость двух государств-заемщиков на российском долговом рынке - Беларуси и Казахстана в аналитическом обзоре "Россия и Казахстан выходят из кризиса с большей долговой устойчивостью, чем Беларусь".

"В 2021 году Россия и Казахстан останутся в группе стран с низким уровнем прямого госдолга, а Беларусь - с умеренным, однако наиболее уязвимым по валютной структуре", - к такому выводу пришли эксперты агентства.

По оценкам АКРА, на конец 2020 года прямой государственный долг всех уровней власти в Казахстане составит 26,6% ВВП. Долговая нагрузка Беларуси на конец 2020 года, как полагает АКРА, составит около 44% ВВП, что превышает госдолг России и Казахстана, однако ниже, чем в среднем в развивающихся странах.

Факторами, способствовавшими долговой устойчивости Казахстана в 2020 году, были низкие докризисные уровни госдолга наряду с его благоприятной структурой и низкими расходами на обслуживание. Тогда как Беларусь вступила в кризис с умеренным уровнем долга, в структуре которого преобладал нерыночный и валютный долг. На начало 2020 года госдолг Беларуси на 90% был валютным, что повышает уязвимость страны к валютной переоценке. "Валютная переоценка, вызванная обесценением национальной валюты, послужила основным драйвером роста госдолга в 2020 году", - говорится в обзоре.

У Казахстана с учетом небольшой долговой нагрузки стоимость обслуживания долга крайне низкая относительно ВВП и доходов бюджета. В Беларуси ситуация иная: более высокая долговая нагрузка приводит к более высоким расходам на обслуживание долга, отмечают в АКРА.

По мнению АКРА, экономикам Казахстана и Беларуси удалось противостоять кризису 2020 года и сохранить долговую устойчивость, что дает этим странам пространство для маневра в случае возникновения новых кризисных явлений.

По оценкам АКРА, lолговая нагрузка Беларуси на конец 2020 года составит около 44% ВВП, что почти вдвое превышает госдолг России и Казахстана, однако ниже, чем в среднем в развивающихся странах.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рейтинговое агентство АКРА оценило долговую устойчивость двух государств-заемщиков на российском долговом рынке - Беларуси и Казахстана в аналитическом обзоре...
 
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