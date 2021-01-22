На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)

Свободы фото дыма на площади Независимости, а также человека, лежащего на земле в окружении сотрудников различных силовых структур. Очевидцы инцидента прислали в редакциюфото дыма на площади Независимости, а также человека, лежащего на земле в окружении сотрудников различных силовых структур.





Женщина, которая передала эти снимки, сообщает, что возможно, там горел человек. На другом видео видно, как человек горит открытым пламенем, а силовики накрывают его тканью, чтобы сбить огонь.





На площади Независимости в Минске находится Дом правительства, где расположено правительство и парламент Беларуси, а также здание Минского горсовета и горисполкома.



