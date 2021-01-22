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На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)

22.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидцы сообщают, что на пощади Независимости в Минске горел человек

На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)
Очевидцы инцидента прислали в редакцию Свободы фото дыма на площади Независимости, а также человека, лежащего на земле в окружении сотрудников различных силовых структур.

Женщина, которая передала эти снимки, сообщает, что возможно, там горел человек. На другом видео видно, как человек горит открытым пламенем, а силовики накрывают его тканью, чтобы сбить огонь.

На площади Независимости в Минске находится Дом правительства, где расположено правительство и парламент Беларуси, а также здание Минского горсовета и горисполкома.

"Произошел какой-то инцидент. Сейчас милиция не может предоставить более подробную информацию: уточняются обстоятельства. На место выехала следственно-оперативная группа, как только будут установлены все обстоятельства, появится официальный комментарий», - рассказала Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают, что на пощади Независимости в Минске горел человек
 
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