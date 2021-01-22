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Журнал Time поместил на обложку "разгромленный Трампом" Белый дом

22.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера картину погрома в Овальном кабинете Белого дома, который якобы оставил после себя Дональд Трамп, сообщает РБК.



На этой фотографии Джо Байден стоит спиной к "устроенному Трампом погрому" и задумчиво глядит в окно кабинета - так журнал намекнул, что после себя Трамп оставил в стране разруху и Байдену придется разбираться с этими проблемами.
 
 
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Американский журнал Time поместил на обложку нового номера картину погрома в Овальном кабинете Белого дома, который якобы оставил после себя Дональд Трамп, сообщает...
 
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